Roma | sfogo di un infermiere | “Lavoro con 30 gradi e dite che Covid non esiste”

Un infermiere di Roma ha deciso di sfogarsi su Facebook verso tutti coloro che pensano che l'emergenza sia finita e non rispettano le regole per contenere il coronavirus. Marco Bellafiore, un infermiere che lavora al policlinico Umberto I di Roma, ha scritto alla vigilia di ferragosto un post molto critico verso tutti coloro che continuano

