Ricetta sardenaira: ingredienti, preparazione e consigli (Di sabato 15 agosto 2020) Intorno al 1450 nasce a Nizza la pissaladière, una gustosa focaccia condita con cipolle e acciughe. Col passare del tempo questa Ricetta oltrepassa il confine e arriva in Liguria, dove assume nuove forme e varianti. Oggi andremo a vedere insieme come si prepara la sardenaira. sardenaira – ingredienti ingredienti per una teglia di 35×28 cm: Farina 00 500 g Acqua 250 g Olio extravergine d’oliva 60 g Lievito di birra fresco 12 g Sale fino 11 g Per condire: Polpa di pomodoro 600 g Acciughe sotto sale 10 filetti Olive taggiasche in salamoia 80 g Capperi sotto sale 20 g Aglio 8 spicchi Olio extravergine d’oliva 50 g Origano secco q.b. Per ungere la teglia: Olio extravergine d’oliva 10 g sardenaira – preparazione Per realizzare la ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Ricetta sardenaira La focaccia sardenaira, ricetta in diretta con Fulvio Marino e Federico Quaranta Ultime Notizie Flash