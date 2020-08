Palermo, Boscaglia vuole Chiosa per la difesa poi idea Mazzitelli (Di sabato 15 agosto 2020) Grandi obiettivi di mercato per il Palermo. La società siciliana ha intenzione di allestire una squadra forte, seguendo le indicazioni del proprio tecnico Roberto Boscaglia. Proprio l'ex allenatore della Virtus Entella pare che abbia richiesto a Sagramola, amministratore delegato rosanero, due giocatori da lui gestiti nel corso dell'ultima stagione a Chiavari.OBIETTIVO Chiosacaption id="attachment 1007335" align="alignnone" width="594" Chiosa (getty images)/captionL'obiettivo numero uno per la difesa dei siciliani adesso è Marco Chiosa, classe 1993 in forza alla Virtus Entella. Il calciatore nel corso dell'ultimo campionato di B ha collezionato 31 presenze accompagnate da una rete, e adesso il tecnico che l'ha già allenato a Novara e ... Leggi su itasportpress

