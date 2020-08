Milan, stagione dai due volti. Compreso quello di Ibrahimovic (Di sabato 15 agosto 2020) Il Milan ha cambiato volto nel corso della stagione: c’è lo zampino di Zlatan Ibrahimovic nella rinascita rossonera Il Milan dai due volti. quello di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic, la doppia chiave che ha sbloccato un meccanismo mai capito veramente dall’ex allenatore rossonero Marco Giampaolo. Si fonda sulla mentalità, sull’atteggiamento da grande squadra e sulla voglia di riscatto il percorso del Milan post-lockdown, capace di conquistare una qualificazione in Europa League che sembrava insperata. Con qualche ciliegina sulla torta, come le vittorie contro Roma, Lazio e Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

