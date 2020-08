Juve, rivoluzione in attacco: ecco tutti i nomi scelti da Pirlo (Di sabato 15 agosto 2020) C'è una lista degli acquisti che prende corpo, summit dopo summit. C'è una lista dei giocatori da vendere, svendere o rescindere per poter foraggiare il mercato in entrata. Decide la dirigenza, alla ... Leggi su corrieredellosport

