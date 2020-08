Harry geloso dei nipoti: parole orribili sui figli di Kate e William (Di sabato 15 agosto 2020) Sta facendo discutere il contenuto dell’ultima biografia che riguarda il principe Harry e la moglie Meghan Markle. La coppia, da mesi al centro degli scandali, non smette di far parlare e circolano voci di ogni tipo a riguardo. I tabloid inglesi, infatti, stanno riportando scandali di ogni sorta sui duchi di Sussex. L’ultimo riguarda una sorta di gelosia verso i nipotini. Ecco i dettagli della vicenda. Harry geloso dei figli di Kate Middleton e William? Sembra impensabile che uno zio possa essere geloso dei propri nipoti, ma secondo la notizia riportata dall’Express.Uk non lo è per Harry. Il marito di Meghan Markle, infatti, avrebbe visto nei ... Leggi su velvetgossip

