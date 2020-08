Gelo di Anguria con pistacchi: il dolce fresco dell’estate! (Di sabato 15 agosto 2020) Uno dei dolci siciliani perfetti per la stagione estiva è il Gelo di Anguria con pistacchi. Ecco di seguito la ricetta per poterlo preparare. Come preparare un buonissimo Gelo d’Anguria con i pistacchi Ingredienti per fare il Gelo di Anguria con i pistacchi Per preparare il Gelo di Anguria con pistacchi, vi serviranno: 1 litro di succo di Anguria 200 grammi di zucchero 90 grammi di amido di mais 8 fiori di gelsomino Un pizzico di cannella in polvere Un po’ di zuccata tagliata a dadini ( è un ingredienti siciliano per fare i dolci con la zucca candita) Q.b. di pistacchi tritati. Prendere l’Anguria e con ... Leggi su pianetadonne.blog

In questa estate dove la quotidianità viaggia al fianco del Covid-19, è arrivato anche il Ferragosto, festività che in tempi di pandemia si cerca di festeggiare in vacanza o in casa, per i più guardin ...

