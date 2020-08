Elezioni Usa 2020, “I voti per posta potrebbero arrivare in ritardo”. L’incognita che preoccupa Trump (Di sabato 15 agosto 2020) Roma, 15 ago – Il voto per corrispondenza postale è da sempre croce e delizia tanto dell’elettorato quanto dell’opinione pubblica; da un lato dovrebbe logisticamente rendere più agevole la partecipazione dei cittadini alle tornate elettorali, dando la possibilità di superare le inevitabili barriere temporali e infrastrutturali che si presentano in una nazione vasta come gli Usa. Dall’altro si tratta di uno strumento controverso dal cui malfunzionamento possono scaturire una serie non indifferente di problematiche. Innanzitutto, essendo affidato al servizio postale e a un delicato intreccio di legislazioni statali, si possono creare ritardi, con pesanti conseguenze sulla regolarità dei procedimenti elettorali. Non a caso Trump aveva espresso la sua netta contrarietà alla pratica ... Leggi su ilprimatonazionale

