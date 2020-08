E’ guerra tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso? Caos in casa Mediaset (Di sabato 15 agosto 2020) E’ guerra tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso? Questa è l’impressione che ormai da tempo hanno i fan delle due regine della tv. A lanciare però un vero e proprio scoop il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Sul noto rotocalco si parla di un clima non affatto sereno a casa Mediaset che vede protagonista le due donne. Ma cosa sarà successo? Maria De Filippi e la D’Urso ai ferri corti? Le indiscrezioni che riguardano Barbara D’Urso e Maria De Filippi sono molto precise. In molti di sicuro avranno notato che i protagonisti di uomini e donne non vanno mai nei salotti della D’Urso. Stando alle chicche di gossip riportate proprio da Signorini ... Leggi su kontrokultura

