Coronavirus, Pregliasco a Sky Tg24: “Situazione tranquilla ma serve ancora più prudenza” (Di sabato 15 agosto 2020) “A oggi siamo in una situazione relativamente tranquilla ma di grande attenzione, rispetto al passato siamo in grado di individuare soggetti che nella fase iniziale nemmeno ritenevamo malati o comunque contagiati (dal Coronavirus, ndr)”. A dirlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano, che ospite di Sky Tg24 osserva: “Purtroppo la tendenza è sempre lievemente verso il rialzo: siamo ancora messi meglio rispetto alle nazioni intorno a noi ma davvero io rimango ancora ottimista, ma bisogna essere ancora più prudenti”. E sulle discoteche aggiunge: “Non è efficace colpevolizzare i giovani” (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky

Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, ha commentato i dati associati al coronavirus e l'andamento dei contagi all'Adnkronos Salute. "I dati di oggi mostrano che siamo in ...