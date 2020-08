Basejumper muore in val Badia (Di sabato 15 agosto 2020) Un Basejumper ha perso la vita lanciandosi dal Piz da Lec, sopra Corvara in Badia. Il 33enne di Seveso (MI) è precipitato mentre sorvolava con la tuta alare la Val di Mez Di. Il medico d’urgenza, portato sul posto dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, ha solo potuto costatare la morte dell’uomo. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di Coravara. Leggi su huffingtonpost

