Bari, i pirati dei giornali scoperti da un 'infiltrato' (Di sabato 15 agosto 2020) Bari - Per stanare i ladri dei giornali hanno usato alcuni infiltrati. Militari che si sono finti 'pirati' per capire quale era la fonte di alcuni dei quotidiani poi distribuiti nei gruppi Telegram ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Bari, i pirati dei giornali scoperti da un «infiltrato» -

Ultime Notizie dalla rete : Bari pirati

La Gazzetta del Mezzogiorno

BARI - Per stanare i ladri dei giornali hanno usato alcuni infiltrati. Militari che si sono finti «pirati» per capire quale era la fonte di alcuni dei quotidiani poi distribuiti nei gruppi Telegram ch ...Perquisizioni domiciliari in Puglia, Campania, Marche e Lazio nei confronti di otto indagati sono state eseguite dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Bari nell'ambito dell'inchies ...