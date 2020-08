“A Mykonos ci siamo infettati col Covid e siamo tornati tutti con EasyJet, ma l’Asl di Milano non ci fa il tampone” (Di sabato 15 agosto 2020) “Io non voglio che qualcuno si ammali per colpa mia, ma questo preoccupa più me che la Asl della regione Lombardia, a quanto pare”. Francesco è tornato il 13 agosto dalle vacanze a Mykonos con la sua fidanzata Elena e un gruppo di altri otto amici. Tre ragazzi di quel gruppo, rientrati in Italia, hanno scoperto di essere positivi al Coronavirus. Ora, tornato a Milano, Francesco vorrebbe fare il tampone ma nessuno pare interessarsi della questione. Quando siete partiti per Mykonos? Il 6 agosto, siamo rimasti una settimana. Eravamo in 10, provenienti da città diverse come Milano, Genova e Napoli, quindi non tutti arrivati insieme. Che vita avete fatto a Mykonos? Spiaggia, ristoranti, al massimo aperitivi, le discoteche ... Leggi su tpi

