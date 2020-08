Zingaretti “Positivo voto degli iscritti, ma non sosterremo Raggi” (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il voto degli iscritti del M5S sulla piattaforma Rousseau “credo sia un fatto positivo. Siamo un alleanza tra forze diverse che rimangono diverse, ma per governare bisogna essere alleati, non si può essere avversari. Quindi che si riesca a fare insieme percorsi comuni penso sia un fatto molto positivo”. Così il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a Orbetello, a margine di una iniziativa con Eugenio Giani, candidato alla presidenza della Regione Toscana.A una domanda sulla ricandidatura di Virginia Raggi a sindaca di Roma, Zingaretti ha risposto così: “Non capisco il polverone che si è costruito intorno a una non notizia. La sindaca è al primo mandato e nel 99,9% ci si ricandida per il ... Leggi su iltempo

