"Tra tutte le accuse che poteva inventare...". Matano, intervista-bomba: riprende la guerra con Lorella Cuccarini (Di venerdì 14 agosto 2020) riprende la guerra tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini. "Merito" del conduttore della Vita in diretta, che la Rai ha riconfermato per la prossima stagione a differenza della Cuccarini. Lorella l'aveva presa malissimo, accusando alla vigilia dell'ultima puntata il collega e partner di "maschilismo". In studio, il giorno dopo, solo gelo e imbarazzo tra i due. intervistato da Repubblica, Matano è tornato sull'argomento con parole molto dure: "Di tutte le cose che si poteva inventare è la più surreale. Mi è dispiaciuto perché davvero non so cosa sia il maschilismo". Poi, a suo modo, ha voluto ringraziare l'ex collega: ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Tra tutte Crotone, le società sportive: «Disparità di trattamento tra tutte le Asd crotonesi CrotoneOK.it F1, Barcellona: Leclerc e Ferrari in difficoltà, Hamilton e Mercedes in crescita, Red Bull ottimista. Ecco la guida tecnica

Il sesto round del Mondiale di F1 si svolgerà sul circuito del Montmelo, a 30 chilometri da Barcellona. Nessuna importante sorpresa per piloti e ingegneri: si torna infatti sul circuito già teatro dei ...

Coronavirus, ok del Viminale alla Cei: “Sì ai cori nelle messe, nessun distanziamento tra congiunti”

CITTA’ DEL VATICANO. Le mamme e i papà potranno tornare a prendere in braccio i loro figli durante le messe, e stare vicino ai coniugi o altri parenti che abitano con loro. Il tutto mentre torneranno ...

