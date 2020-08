“Tra noi non c’è mai stato”. Fabrizio Corona e Nina Moric, altro che pace: volano gli stracci. Nel caos pure il figlio Carlos (Di venerdì 14 agosto 2020) Le foto da famiglia felice nel giorno del compleanno numero 18 di Carlos sembrano ingannare e parecchio. A quanto sembra infatti la storia tra Fabrizio Corona e Nina Moric non sarebbe destinata a un lieto fine come potrebbe sembrare. Anzi, tutt’altro. Nella coppia ci sarebbe maretta e neppure poca. O almeno questo emerge dall’ultimo intervento social della showgirl sulla questione. Ma capiamo meglio cosa sta succedendo. Secondo qualcuno Nina sarebbe preoccupata perché il figlio Carlos, maggiorenne da pochi giorni, avrebbe imboccato una strada che forse non è la sua, spinto magari proprio dal papà. E’ infatti diventato molto “social” e ha lanciato una sua linea di ... Leggi su caffeinamagazine

