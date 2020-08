Torino, affare concluso per Ricardo Rodriguez: cifre e dettagli (Di venerdì 14 agosto 2020) Ricardo Rodriguez sarà il primo rinforzo del nuovo Torino targato Marco Giampaolo. Accordo raggiunto con il Milan ed arrivato il sì del giocatore Ricardo Rodriguez resta in Serie A e si sposta di pochi chilometri da Milano e dal Milan: l’ex-Wolfsburg – nel 2020 in prestito al PSV – ha raggiunto l’accordo per il passaggio a titolo definitivo al Torino. Come riporta TuttoMercatoWeb, l’esterno mancino ha dato il suo consenso per il trasferimento da Milano a Torino, dopo una lunga trattativa. Il club di Urbaino Cairo verserà 3 milioni di euro più bonus nelle casse del Milan per acquistare lo svizzero mentre il calciatore percepirà 1,5 milioni di euro a stagione (contratto biennale). Sarà dunque il primo ... Leggi su zon

