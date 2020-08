The Batman, lo sceneggiatore: "La visione di Matt Reeves vi sorprenderà" (Di venerdì 14 agosto 2020) Lo sceneggiatore di The Batman, Mattson Tomlin, ha parlato del lavoro compiuto dal regista Matt Reeves sul personaggio di Bruce Wayne. The Batman arriverà nei cinema nell'ottobre 2021 e lo sceneggiatore Mattson Tomlin ha parlato della visione di Matt Reeves sostenendo che sorprenderà e sconvolgerà tutti. Nel lungometraggio con protagonista Robert Pattinson si assisterà a un'avventura vissuta da Bruce Wayne quando era giovane e che vedrà coinvolti molti iconici villain dei fumetti della DC. Mattson Tomlin si è occupato dello script in collaborazione con il regista Matt Reeves e, seppur non ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman, lo sceneggiatore: 'La visione di Matt Reeves vi sorprenderà' - badtasteit : #TheBatman, parla lo sceneggiatore: 'Matt Reeves lascerà tutti a bocca aperta' - 3cinematographe : #TheBatman esplorerà il trauma di Bruce in modo 'sorprendente' - Aka_Oni_art : @wannabebaol @jjoyx @77OnFilm @Aelois_ E dimentichi il film del 1966, The cave of Batman, il primo vero film! - cinespression : New post: Il co-sceneggiatore di The Batman afferma che il film esplorerà l’anima di Bruce Wayne… -