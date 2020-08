Raggi? Ufficiale: terzo mandato e alleanze col Pd: vincono i sì (Di venerdì 14 agosto 2020) Con 39235 voti (80,1 per cento) i militandi del Movimento 5Stelle hanno detto sì al mandato zero. Sono invece 9740 i voti contrari (19,9 %). Hanno partecipato alle due votazioni un totale di 48 975 aventi diritto che hanno espresso complessivamente 97 685 preferenze. Virginia Raggi può quindi ricandidarsi come sindaco di Roma. "Mi ricandido. Ora avanti a testa alta. Insieme. Grazie a tutti per il sostegno e l'incoRaggiamento che non avete mai fatto mancare. Parlo al plurale perché noi siamo una squadra: uniti vinceremo le sfide che ci attendono" dichiara la sindaca. Leggi su iltempo

_thepurist : Quindi è ufficiale: sì al #terzomandato della #Raggi. Ora tutti i pentacoglioni, dagli enti locali al #Parlamento,… - paulecci : RT @durezzadelviver: Questa è l’informazione seria, ufficiale, quelli del @_trustproject per intenderci. Prossimo passo, gli occhiali a ra… - matematico65 : @claudia_sot @Michelangelo972 @luigidimaio @virginiaraggi @Mov5Stelle Molti non sanno usare twitter, volevo solo fa… - Gitro77 : RT @durezzadelviver: Questa è l’informazione seria, ufficiale, quelli del @_trustproject per intenderci. Prossimo passo, gli occhiali a ra… - durezzadelviver : Questa è l’informazione seria, ufficiale, quelli del @_trustproject per intenderci. Prossimo passo, gli occhiali a… -