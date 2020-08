Portland e Memphis si giocheranno il play-in, il record non basta ai Suns: Spurs ko nell’ultima di Belinelli (Di venerdì 14 agosto 2020) Alla fine la spuntano Portland e Memphis, che si giocheranno una contro l’altra lo spareggio play-in per l’ultimo posto disponibile per i play-off. Foto Getty / PoolAl termine di una notte ricca di emozioni e di colpi di scena, sono i Blazers di Lillard e i Grizzlies di Brooks a sorridere, al contrario di Phoenix e San Antonio che chiudono qui la propria stagione. Portland soffre fino all’ultimo secondo contro Brooklyn, rischiando grosso proprio sulla sirena, quando il tiro di LeVert incoccia sul ferro e salva i Blazers, che si impongono 134-133 e conquistano l’ottavo posto. Ennesima grande prestazione di Lillard che chiude con 42 punti all’attivo, che portano il suo bottino a 154 punti nelle ultime tre partite: mai nessuno come lui. A sfidare domani ... Leggi su sportfair

