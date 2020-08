Piacenza, colpo in attacco: arriva il giovane Lorenzo Babbi (Di venerdì 14 agosto 2020) . Manca soltanto l’ufficialità da parte della società biancorossa Il Piacenza si muove sul mercato in vista della prossima stagione. La società biancorossa – come riportato da TuttoC.com – è vicina alla firma del giovane Lorenzo Babbi, attaccante che arriva dalla SPAL Primavera. Rinforzo under per la compagine piacentina: Babbi, classe 2000, è il centravanti della squadra ferrarese, dove ha segnato 8 gol in 16 presenze. Manca soltanto l’ufficialità dell’operazione, ma il Piacenza ha iniziato a pensare anche al futuro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

infoitinterno : Bonus Covid a Murelli, Pd: 'Un colpo in più per Piacenza' - Lara_Rocchetta : @LucianoRomeo9 SE i nomi fatti sono corretti e SE è vero che hanno richiesto il bonus, altro colpo amaro per… - PiacenzaPress : Che colpo del Nibbiano&Valtidone: arriva l’ex Vigor Samuele Barba - Pox_News_Italy : @Ribelllion Poi in caserma a Piacenza sembrava di stare a Medellin e nessuno sapeva niente... Fossero stati loro a… - gpcirronis : Colpo di mercato per l’Olbia Calcio che ha acquisito, a titolo definitivo, il centrocampista Manuel Giandonato, arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza colpo Piacenza, colpo in attacco: arriva il giovane Lorenzo Babbi Calcio News 24 Una sosta al museo, tra bizantini e partigiani

Sebbene sia di per sé un’esposizione a cielo aperto, in grado di stupire con cambi di paesaggio e curiosità naturalistiche, il ramo d’Appennino che tocca le province di Parma, Piacenza e Reggio custod ...

Bonus Covid a Murelli, Pd: "Un colpo in più per Piacenza"

Bonus Covid a Murelli, Pd: “Un colpo in più per Piacenza”. “Avremmo davvero preferito che la nostra provincia fosse risparmiata da questa nuova vicenda che vede protagonista, in… Leggi ...

Sebbene sia di per sé un’esposizione a cielo aperto, in grado di stupire con cambi di paesaggio e curiosità naturalistiche, il ramo d’Appennino che tocca le province di Parma, Piacenza e Reggio custod ...Bonus Covid a Murelli, Pd: “Un colpo in più per Piacenza”. “Avremmo davvero preferito che la nostra provincia fosse risparmiata da questa nuova vicenda che vede protagonista, in… Leggi ...