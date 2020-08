NFL, numeri del 2019 e aspettative per la nuova stagione (Di venerdì 14 agosto 2020) La quasi volta allo scadere offseason di NFL è stata certamente ricca di colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda roster e contratti faraonici. 2019, numeri ALLA MANO RUSHING YARDS La stagione 2019 si è chiusa con l’immagine dei Kansas City Chiefs usciti vittoriosi dal Super Bowl di Miami e con Lamar Jackson nominato MVP. Nonostante la prematura uscita dei Ravens dalla corsa al Super Bowl, il quarterback ha, dunque, colpito tutti per i suoi numeri e le sue giocate, arrivando ad aggiudicarsi il titolo di miglior giocatore. Le sue corse palla alla mano gli hanno permesso di arrivare 6o nella classifica per yard corse in stagione. A guidare la classifica è, però, uno degli uomini che ha deciso la sconfitta ai playoff della franchigia di ... Leggi su sport.periodicodaily

Un rinnovo che, a San Francisco, si presagiva già di diversi giorni e che ha preso forma da diverse ore. I 49ers blindano George Kittle, con un nuovo contratto, che lo rende il TE più pagato della NFL ...

A poco meno di un mese dal Kickoff 2020 di NFL arrivano due rinnovi importanti in casa 49ers e Chiefs. I primi estendono il contratto al TE George Kittle, mentre i secondi al collega di reparto Travis ...

