MotoGp – Terminate le FP2 in Austria: la pioggia rovina la seconda sessione, Miller il più veloce nel finale [TEMPI] (Di venerdì 14 agosto 2020) seconda sessione di prove libere rovinata dalla pioggia in Austria, uno scroscio improvviso che bagna la pista e rende difficile il lavoro per i piloti, costretti a rimanere per un lungo periodo ai box. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesSolo dieci minuti di attività dunque sul Red Bull Ring, ovvero quelli finali, durante i quali Jack Miller piazza la migliore prestazioni in 1:26.475, precedendo il sorprendente Lecuona e Miguel Oliveira. Una classifica particolare che vede Alex Rins al quarto posto, seguito da Zarco e dall’altra Suzuki di Mir. Ottimo il settimo tempo di Alex Marquez che respira profumo di top ten, alle sue spalle poi si piazzano le due Yamaha di Viñales e Valentino Rossi, mentre Bradl completa le prime dieci posizioni. L'articolo ... Leggi su sportfair

giovannizam : #MotoGP terminate le FP1 #Moto3, fra poco #FP1 MotoGP #AustrianGP : aggiornamenti in #diretta su @Moto_it - infoitsport : MotoGp – Terminate le FP1 a Brno | sorpresa in testa alla classifica | Valentino Rossi chiude ottavo TEMPI -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Terminate MotoGp – Terminate le FP1 in Austria: la KTM fa la voce grossa, in pesante ritardo le Yamaha ufficia ... SportFair MotoGp – Terminate le FP1 a Brno | sorpresa in testa alla classifica | Valentino Rossi chiude ottavo TEMPI

In difficoltà Fabio Quartararo relegato in tredicesima posizione, mentre Bradl (che sostituisce ... Mirco Lazzari gp/Alle sue spalle si piazza la Suzuki di Joan Mir, abile a precedere la KTM di Pol Es ...

Takaaki Nakagami apre in testa nelle FP1 di Brno • TheLastCorner.it

Classifica FP2 Brno Quartararo il più veloce. Seguici su Telegram, Facebook, Instagram e Twitter Il secondo turno di prove libere della MotoGP si è concluso con Fabio Quartararo in prima posizione seg ...

In difficoltà Fabio Quartararo relegato in tredicesima posizione, mentre Bradl (che sostituisce ... Mirco Lazzari gp/Alle sue spalle si piazza la Suzuki di Joan Mir, abile a precedere la KTM di Pol Es ...Classifica FP2 Brno Quartararo il più veloce. Seguici su Telegram, Facebook, Instagram e Twitter Il secondo turno di prove libere della MotoGP si è concluso con Fabio Quartararo in prima posizione seg ...