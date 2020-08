L'ora migliore per fare sesso secondo gli ormoni (Di venerdì 14 agosto 2020) sesso, ci sono persone che hanno sempre voglia di farne, mentre altri fissano addirittura a calendario le loro “sessioni”. Ma esiste un momento ideale? E se esiste, cade la mattina, di notte o in una fase intermedia della giornata? La finestra oraria in cui il sesso è al top dipende da molti fattori e uno di questi è il livello ormonale, come ben sa l'esperta endocrinologa Alisa Vitti, interpellata sulla questione dal Daily Mail. Qual è il momento migliore per fare sesso (e perché) Quando si tratta dei livelli ormonali del nostro corpo, il momento ideale per fare sesso è scoccate le 3 del pomeriggio, sostiene l'esperta. E la cosa dovrebbe valere per entrambi i sessi. Con proporzioni diverse, però, rispetto agli ... Leggi su gqitalia

ImperatoPietro : @repubblica I politici di ora sono i figli di una male vecchia politica. Il migliore ha ed scava la rogna. - blackbladeheart : RT @sevpit0n: RAGA STO PIANGENDO oggi è il mio compleanno e la mia migliore amica con cui ho condiviso UNA VITA INTERA sin da piccole, mi h… - jeonassu : RT @sevpit0n: RAGA STO PIANGENDO oggi è il mio compleanno e la mia migliore amica con cui ho condiviso UNA VITA INTERA sin da piccole, mi h… - Susy9514 : Per me personaggio migliore di #Friends ora e sempre? - NFinesso : Continuo a pensare che se tutti i boomers che ora stanno a criticare la movida di #Ferragosto mettessero la stessa… -