L'alpinista Stenghel precipita e muore a Tavolara (Di venerdì 14 agosto 2020) AGI - Giuliano Stenghel, famoso alpinista trentino di casa in Gallura, la vittima della tragedia avvenuta attorno a mezzogiorno a Tavolara, nel Nord Sardegna. Stenghel, istruttore del Cai, molto noto nell'ambiente dell'alpinismo è precipitando da una parete rocciosa durante un'escursione sull'isola davanti a Olbia. L'allarme è stato dato attorno a mezzogiorno da alcuni sub che hanno sentito il tonfo in mare. Sul posto era presente una motovedetta della guardia costiera impegnato in un servizio in vista del Ferragosto che ha recuperato il corpo senza vita di Stenghel per poi trasportarlo a Olbia. Leggi su agi

