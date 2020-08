‘L’Allieva’, ecco la data esatta in cui prenderà il via la terza stagione e il primo video promo! (Di venerdì 14 agosto 2020) È quasi pronta la nuova stagione televisiva di Rai 1. I fan de L’allieva non dovranno più aspettare molto per il ritorno della loro serie tv del cuore: il 27 Settembre, infatti, inizierà la terza stagione della serie. Se, inizialmente, si era parlato di novembre, la rete ha deciso di anticiparne la messa in onda dato che le riprese sono terminate la settimana scorsa. Iniziate, infatti, ben prima del Covid-19, le riprese sono state poi sospese durante la quarantena ed immediatamente iniziate a giugno. È andato in onda ieri sera il primo promo de L’allieva 3. Nello spot i due protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale – nei panni della coppia formata da Claudio Conforti e Alice Allevi – battibeccano come al solito. Non sto dormendo, sto ricaricando! ... Leggi su isaechia

