I pinguini visti dallo spazio, sono molti di più di quelli che pensavamo (Di venerdì 14 agosto 2020) Ci sono più pinguini di quanti immaginiate e li hanno trovati dallo spazio. Le immagini satellitari hanno rivelato che, in Antartide, c’è almeno il 20% in più delle colonie di pinguino imperatore che si immaginavano. Gli scienziati del British Antarctic Survey hanno usato i dati del satellite della missione Copernicus Sentinel-2 dell’Esa, il programma spaziale europeo, per monitorarli seguendo il guano, gli escrementi dei pinguini. Leggi su vanityfair

Le immagini satellitari hanno rivelato che, in Antartide, c’è almeno il 20% in più delle colonie di pinguini imperatore che si immaginavano Ci sono più pinguini di quanti immaginiate e li hanno trovat ...

Allo Sferisterio arrivano i Pinguini Tattici Nucleari "Ironici e profondi, cosa rara nel mondo artistico"

I Pinguini Tattici Nucleari sono pronti a far ballare lo Sferisterio sabato 29 agosto, ultima serata di Musicultura. "Sanno raccontare storie, accostarsi a sentimenti complessi con leggerezza e intell ...

