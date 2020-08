Guardiola: "Eliminati i re della Champions, ora lo stesso con il Lione" (Di venerdì 14 agosto 2020) "E' stato importante battere i re di questa competizione, ma in gara secca puo' accadere qualsiasi cosa. Non ci sono squadre favorite, mentre tra andata e ritorno le big hanno un leggero vantaggio". ... Leggi su corrieredellosport

"Sono incredibilmente orgoglioso del modo in cui ci siamo comportati nelle ultime 2-3 settimane. Domani dobbiamo essere noi stessi con la nostra anima e la nostra mente dopo il campo deciderà se ci me ..."E' stato importante battere i re di questa competizione, ma in gara secca puo' accadere qualsiasi cosa. Non ci sono squadre favorite, mentre tra andata e ritorno le big hanno un leggero vantaggio". P ...