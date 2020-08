Giugliano. Fammiano ucciso per un diverbio alla guida, resta in carcere Paolo Di Nardo (Di venerdì 14 agosto 2020) Giugliano. resta in carcere Paolo di Nardo, killer reo confesso di Carmine Fammiano, il 41enne ucciso il 7 agosto a Giugliano per una lite alla guida dell’auto. Il 36enne, difeso dall’avvocato Matteo Casertano, aveva già ammesso le proprio colpe dinanzi ai poliziotti che l’avevano fermato, ed ha confermato la sua versione dinanzi al gip Paone … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Resta in carcere Paolo Di Nardo, reo confesso dell’omicidio di Carmine Fammiano. Il gip ha escluso l’aggravante dei futili motivi per il 36enne difeso dall’avvocato Matteo Casertano. Di Nardo ha ammes ...

Carmine ucciso per lite sul traffico: il killer arrestato sulla A1 nel Casertano

Giugliano / Frignano – Nel pomeriggio di oggi a seguito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, il personale della Squadra Mobile di Napoli e del comando ...

