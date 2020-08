GAZZETTA – “Pirlo parte da CR7” (Di venerdì 14 agosto 2020) L’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport apre in prima pagina con il titolo: “Pirlo parte da CR7”. Il nuovo tecnico della Juventus ha avuto un vertice con la società di diverse ore, nel quale è stato ribadito come il campione portoghese resti il punto fermo della squadra bianconera. Il principale indiziato a lasciare la Juventus è quindi Paulo Dybala. Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko principali candidati come nuovo centravanti. Intanto, sul fronte del mercato il presidente dell’Inter è arrivato a Milano per regalare al tecnico Antonio Conte i rinforzi per la prossima stagione. Da Sandro Tonali a N’golo Kante sta lavorando ad una grande Inter. Il summit con il mister si terrà però solamente dopo la fine dell’ Europa League. Taglio laterale dedicato ad un riepilogo delle ... Leggi su calciomercato.napoli

