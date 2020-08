Gasparri: «Le colpe di Conte sono evidenti. Ma lui è un cittadino “privilegiato”, quindi… al sicuro» (Di venerdì 14 agosto 2020) «Le colpe di Conte e del governo sono sotto la luce del sole. La magistratura avrebbe dovuto agire già da tempo. Non per annunciare archiviazioni di denunce ma per mettere l’avvocato Giuseppe Conte nella condizione di non inquinare le prove e di non reiterare il reato qualora si riproponesse, non ce lo auguriamo, l’emergenza». Ad affermarlo è il senatore di Fi e presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, Maurizio Gasparri. Gasparri: uso politico della Giustizia al contrario «Intanto mi compiaccio con il Presidente del Consiglio – sottolinea Gasparri in un’intervista al Tempo – che nell’annunciare e confermare l’avviso di garanzia ricevuto assieme ad altri ... Leggi su secoloditalia

È convinto che tutto finirà a tarallucci e vino. Perché per Maurizio Gasparri, «in questo caso si profila un uso politico della giustizia al contrario». E il caso in questione, è l’avviso di garanzia ...

ROMA – Dopo che i legami esistenti fra la magistratura e i partiti di sinistra sono apparsi evidenti con l’inchiesta su Palamara, adesso emerge lo strano comportamento della procura capitolina, già de ...

