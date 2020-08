Fortnite espulso dagli store iOS e Android. Ecco come scaricarlo adesso (Di venerdì 14 agosto 2020) Fortnite è stata espulso da App store e Play store. Da questa mattina, il videogioco che più di tutti ha contribuito al successo del fenomeno battle royale non è più scaricabile dai principali store per iOS e Android. La mossa non è un fulmine a ciel sereno ma si tratta di un atto estremo di ribellione da parte dell’app di Epic Games contro il «giogo monopolista» di Apple e Google. Da tempo gli sviluppatori di Fortnite si lamentano a causa delle eccessive commissioni da pagare ai colossi tech per rimanere nell’ambito dei propri store ufficiali – si parla di una percentuale che si avvicina al 30% dei guadagni derivanti dall’utilizzo delle applicazioni. Considerando la mole di guadagno ... Leggi su gqitalia

