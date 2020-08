Elodie travolta dagli insulti dei fan di Matteo Salvini: “È un’estracomunitaria non merita di stare a casa nostra”. Lei replica così (Di venerdì 14 agosto 2020) Continua il botta e risposta social tra Elodie e la Lega. La cantante è stata travolta da una valanga di insulti sui social dopo le sue ultime dichiarazioni rilasciate in un’intervista al Corriere della Sera. “Non mi piace come la Lega accalappia voti – aveva detto Elodie – Quando hai un ruolo politico hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande responsabilità. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci”. Parole che erano state rilanciate sui social dall’account del Carroccio e dal Matteo Salvini con il commento: “Non la pensi come lei? Sei ignorante“. Così è subito scattata un’ondata di odio sui social da parte dei sostenitori della Lega e del ... Leggi su ilfattoquotidiano

chapmns : ho sognato di essere stata travolta da un ciclone ciao anche a te elodie ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie travolta Elodie, gli insulti social dai fan di Salvini: «Bada a cantare, schifosa, vattene». Lei risponde così Il Messaggero Elodie, gli insulti social dai fan di Salvini: «Bada a cantare, schifosa, vattene». Lei risponde così

Continua il botta e risposta tra la cantante della scuderia di Amici, Elodie Di Patrizi, e Matteo Salvini, anche se stavolta coinvolto indirettamente. L'artista è stata travolta da una valanga di insu ...

Battiti Live 2020, 3a Puntata/ Scaletta, diretta: Elettra e Giusy Ferreri travolgenti

Sul palco di Battiti Live si alternano artisti del calibro di Baby K, Giusy Ferreri, Elodie, Takagi, Ketra e J-Ax. Quest’ultimo si mette a nudo con tutto il suo entusiasmo per il ritorno sul palco, da ...

Continua il botta e risposta tra la cantante della scuderia di Amici, Elodie Di Patrizi, e Matteo Salvini, anche se stavolta coinvolto indirettamente. L'artista è stata travolta da una valanga di insu ...Sul palco di Battiti Live si alternano artisti del calibro di Baby K, Giusy Ferreri, Elodie, Takagi, Ketra e J-Ax. Quest’ultimo si mette a nudo con tutto il suo entusiasmo per il ritorno sul palco, da ...