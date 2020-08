Covid 19 in Campania: 17 casi positivi dall’estero negli ultimi due giorni (Di venerdì 14 agosto 2020) Covid 19 in Campania: complessivamente sono 31 i cittadini positivi dopo essere rientrati dall’estero nelle ultime due settimane. De Luca: “Confermata la necessità dell’ordinanza. Chiediamo massima collaborazione ai giovani”. La Regione Campania ha pubblicato i dati relativi ai tamponi cui sono stati sottoposti i cittadini campani dall’emanazione della ordinanza del 12 agosto, fino alla mezzanotte … Leggi su 2anews

VincenzoDeLuca : COVID-19, IN ARRIVO NUOVA ORDINANZA Leggi la mia dichiarazione?? - ciropellegrino : La nuova ordinanza #Covid_19 di #DeLuca in #Campania #14agosto #fratelliCaponi - VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - Virus1979C : Rientri Campania: 20 positivi al covid da Malta 9 da Grecia - 950Alpa : RT @ciropellegrino: La nuova ordinanza #Covid_19 di #DeLuca in #Campania #14agosto #fratelliCaponi -