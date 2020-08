Cina, tracce di Coronavirus in ali di pollo surgelate. Oms: “Nessun pericolo contaminazione” (Di venerdì 14 agosto 2020) tracce di Coronavirus in ali di pollo surgelate Rilevate tracce di Coronavirus in ali di pollo surgelate importate dal Brasile in Cina. A rivelarlo le autorità di Shenzhen, dove le confezioni sono state testate nell’ambito degli screening di routine delle importazioni di cibo. Il governo locale della città a sud del Paese ha dichiarato che tutte le persone che potrebbero essere entrate in contatto con il lotto sono state sottoposte a tamponi, così come i prodotti alimentari conservati vicino ad esso: e non è stata riscontrata altra traccia di Covid o positività. Eppure, solo il giorno prima, un caso simile aveva destato scalpore: i media statali cinesi avevano riferito che nella ... Leggi su tpi

