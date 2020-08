Catania, adesso è ufficiale: Raffaele nuovo allenatore per una stagione (Di venerdì 14 agosto 2020) Fumata bianca in casa Catania per il nuovo allenatore. Il corteggiamento durato a lungo è addivenuto alla tanto attesa firma. Questo il comunicato del club etneo: Il Calcio Catania comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Giuseppe Raffaele Addamo, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 5 dicembre 1975. Nelle ultime due stagioni, in Serie C, mister Raffaele ha brillantemente guidato il Potenza, giunto alla conquista di piazzamenti di rilievo nel girone C e successivamente apprezzato nel corso dei playoff. “Abbiamo scelto Giuseppe Raffaele - spiega il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino - valutando anzitutto la sua idea di calcio, sempre propositiva, la ... Leggi su itasportpress

Catania, la sparatoria di Librino: cinque indagati, scontro anche per una donna contesa

CATANIA - Vecchie diatribe legate a contrasti tra organizzazioni criminali contrapposte. E forse qualcosa ancora di più banale: uno sguardo di troppo verso una giovane legata sentimentalmente ad un ‘p ...

Parcheggi, Comune rischia di perdere i fondi regionali

Dovevano essere sei, poi cinque, infine tre le aree di sosta previste dal Comune di Catania nel piano parcheggi varato dalla giunta comunale a ottobre del 2018. Oltre 23 milioni di euro da spendere pe ...

