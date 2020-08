Casillas: “L’addio al Real Madrid fu traumatico ma è casa mia e sono pronto a tornarci” (Di venerdì 14 agosto 2020) Iker Casillas ha ufficialmente annunciato l'addio al calcio nelle scorse settimane. L'ex portiere di Real Madrid, Porto e della Nazionale spagnola, a seguito dell'infarto avuto nel maggio 2019 non è più tornato a calcare un terreno di gioco, fatto che lo ha evidentemente portato a prendere questa decisione. Dopo aver festeggiato il doppio trionfo di campionato e coppa nazionale con i Dragones, ecco i pensieri sul futuro che dovrebbe essere di nuovo con la camiseta blanca del Real Madrid, seppur non come giocatore.Casillas: "Real Madrid casa mia"caption id="attachment 969179" align="alignnone" width="450" Casillas (getty images)/captionCome riporta AS, Casillas ha affrontato alcuni temi ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Casillas: 'L'addio al Real Madrid fu traumatico ma è casa mia e sono pronto a tornarci' - - CornerKickBlog : RT @capuanogio: Le prime pagine spagnole ???? che celebrano l’addio al calcio di #Casillas -

Ultime Notizie dalla rete : Casillas “L’addio