Casaleggio e Di Battista | gli sconfitti da Rousseau

Il via libera degli iscritti grillini alle alleanze con i "partiti tradizionali", leggasi Pd, ridisegna la geografia M5s. Era il sogno di Beppe Grillo, già annunciato lo scorso anno, proprio di questi tempi quando ha creato nei fatti, tutto iniziò con un post sul blog, il governo giallorosso. A distanza di dodici mesi il Garante pentastellato torna davvero centrale. Gli attivisti, quei pochi rimasti dal momento che l'affluenza è stata bassa, sono dalla sua parte. E Luigi Di Maio ha capito per tempo che questo è il lato vincente. Ecco quindi che il ministro degli Esteri si allinea al co-fondatore per farsi largo nella strada impervia della riconquista del Movimento. Strada che passa necessariamente dal volere di Grillo che da un anno a questa parte ha lavorato di sponda con il segretario del Nicola Zingaretti e non è un caso se ...

Il via libera degli iscritti grillini alle alleanze con i “partiti tradizionali”, leggasi Pd, ridisegna la geografia M5s. Era il sogno di Beppe Grillo, già annunciato lo scorso anno, proprio di questi ...

L’ala ortodossa grillina mal digerisce le alleanze con i partiti

Nasce a tutti gli effetti il partito grillino con la deroga al tetto dei due mandati ai consiglieri comunali e l’alleanza con i partiti tradizionali per le amministrative. A stabilirlo la votazione su ...

