Calciomercato: la Roma insiste per Smalling, Inter su Emerson Palmieri (Di venerdì 14 agosto 2020) Roma - La Roma insiste per riportare a Trigoria Chris Smalling e il Manchester United fissa il prezzo per il difensore. Il mercato in entrata dell' Inter è ancora bloccato in attesa di capire quale ... Leggi su corrieredellosport

Glongari : #Cagliari arriva #JuanJesus dalla #Roma contratto fino al 2023 #calciomercato #sportitaliamercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, contatti in corso per #JuanJesus - SkySport : Roma, si lavora per il nuovo ds: piace Ramon Planes, idea Berta. Paratici resta un sogno - passione_inter : SM - Conte non si arrende: per l'attacco all-in su Dzeko. L'Inter ci riprova - - alex_asr : Magnate Tranquilli fino al Closing... #CalcioMercato ...#AsRoma #Roma #Friedkin #Pallotta #closing #FriedkinGroup… -