Barbara d’Urso diventa zia: il lieto annuncio (Di venerdì 14 agosto 2020) Infinta la felicità in casa di Barbara d’Urso: la notizia però non la riguarda se non lateralmente e di rimbalzo. Protagonista di una gioia immensa che presto diverrà realtà è la sorella della d’Urso, la giovane Eleonora. La nota attrice italiana, amante del teatro, ha infatti annunciato di essere incinta di una bimba che nascerà nei prossimi mesi e che renderà zia Barbarella. Barbara d’Urso diventa zia: la sorella Eleonora è incinta In tanti osservandola la troveranno familiare: proprio così infatti, sebbene la sorella Barbara goda di un successo nazionale, anche la giocane Eleonora d’Urso non è affatto estranea al mondo della televisione. Bravissima attrice, sono numerose le fiction in cui è comparsa e ancor ... Leggi su thesocialpost

