Violenza sessuale su aspiranti attrici, arrestato finto regista a Roma (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma (ITALPRESS) – E' ritenuto responsabile di diversi episodi di Violenza sessuale ai danni di 8 giovani aspiranti attrici un 40enne arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Parioli. La misura della custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip capitolino su richiesta del Gruppo specializzato contro la Violenza istituito presso la Procura di Roma. Il provvedimento trae origine da un'indagine, condotta, tra i mesi di febbraio e luglio scorsi, dai carabinieri, a seguito di diverse denunce presentate da giovani donne, aspiranti attrici, vittime di atti di Violenza a sfondo sessuale perpetrati dal ‘registà nel ... Leggi su iltempo

