Una Vita, spoiler 14 agosto 2020: Acacias nel panico completo (Di giovedì 13 agosto 2020) Cosa succederà nella puntata di Una Vita in onda in prima visione assoluta su Canale 5 venerdì 14 agosto 2020? Acacias sarà nel panico dopo che verrà a galla la verità sulla triffa messa a punto da Genoveva ed Alfredo. I due, dopo vari tentativi, hanno convinto i vicini ad investire nel banco americano, falsificando i documenti ad esso correlati. Genoveva ha preso di mira Liberto, che affascinato dalla sua bellezza, ha finito per crederle. Nel frattempo, Cinta continuerà a soffrire per la bugia che le ha raccontato Rafael. Nelle puntate di Una Vita in onda la prossima settimana, si scoprirà anche che cosa è accaduto a Ramon. Anche in questo caso, la responsabile si rivelerà essere la perfida Genoveva. La donna, saputo che il ... Leggi su kontrokultura

