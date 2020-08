Terremoto, Google trasforma il tuo smartphone in un sismografo (e ti avvisa in caso di pericolo) (Di giovedì 13 agosto 2020) Quattro anni fa l’università della California creò un’app chiamata MyShake per rilevare un Terremoto con gli smartphone degli utenti in maniera economica ed efficace. Analizzando le vibrazioni e distinguendo quelle abituali dovute all’utilizzo del telefono, l’app era in grado di rilevare con qualche secondo di anticipo l’arrivo di una scossa di Terremoto dando una chance a chi si trova nei paraggi. L’idea è finita nel dimenticatoio a causa della scarsa propensione delle persone a scaricare l’applicazione, ma ha dimostrato come l’accelerometro presente in ogni singolo dispositivo possa essere trasformato in un piccolo sismografo da utilizzare nelle zone più colpite e più soggette all’arrivo di una nuova scossa. Come ... Leggi su gqitalia

