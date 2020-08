Stretto di Messina, il progetto del tunnel presentato alla Camera nel 2019: “Al piano inferiore una linea ferroviaria, al piano superiore un’autostrada”. Ecco come funziona [VIDEO] (Di giovedì 13 agosto 2020) Quando si parla di collegare Calabria e Sicilia, è sempre un caos di proposte, annunci e promesse non mantenute. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Ponte sullo Stretto di Messina. Anzi no. Stavolta si parla di tunnel nello Stretto. Le dichiarazioni che hanno scatenato un mare di reazioni sono arrivate dal Premier Giuseppe Conte, che ha parlato di “un miracolo di ingegneria, una struttura leggera ed ecosostenibile e nel caso anche sottomarina”. Il progetto è quello presentato dall’ingegnere Giovanni Saccà. “E’ rimasto agli atti – ha spiegato nei giorni scorsi Saccà all’Agi – ma guardi che, semplicemente, noi abbiamo oggi la possibilità e gli strumenti per mettere in atto ciò ... Leggi su meteoweb.eu

