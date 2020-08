Sotto minaccia dei lockdown. ​Il governo gioca con la paura (Di giovedì 13 agosto 2020) Valentina Dardari Il coordinatore del Cts Miozzo fa l'allarmista: "Se i contagi crescono, i lockdown sarebbero inevitabili. E sarebbe un incubo" Il governo e i suoi tecnici scientifici hanno ancora una notevole paura del coronavirus. Tanto che Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in una intervista al Corriere ha spiegato che se i contagi continueranno a salire i nuovi lockdown saranno inevitabili. Senza tenere conto che i nuovi positivi non sono neppure paragonabili a quelli di marzo o aprile, come più volte Sottolineato dal professor Alberto Zangrillo, che ha anche spiegato come stanno davvero le cose. Miozzo ha parlato dei 481 nuovi contagiati che non sono da Sottovalutare e creano grande preoccupazione. Inoltre ha tenuto a precisare che ... Leggi su ilgiornale

