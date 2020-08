Roma, organizzava finti casting per aspiranti attrici e le violentava durante i provini (Di giovedì 13 agosto 2020) organizzava finti casting e poi durante i provini abusava sessualmente delle aspiranti attrici. Il 40enne, che si spacciava per regista, è stato arrestato dai carabinieri dei Parioli. È ritenuto responsabile di diversi episodi di violenza sessuale su otto giovani ragazze. Nei suoi confronti i carabinieri hanno eseguito la misura della custodia cautelare in carcere. finti casting con violenza sessuale Il provvedimento trae origine da un’indagine condotta dai carabinieri, tra i mesi di febbraio e luglio 2020, dopo diverse denunce presentate da giovani donne. Erano aspiranti attrici, vittime di atti di violenza a sfondo sessuale da parte dell’indagato nel corso di ... Leggi su secoloditalia

