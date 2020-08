Potenziato il dispositivo di soccorso attraverso l’attivazione di squadre AIB dei Vigili del Fuoco (Di giovedì 13 agosto 2020) Da ieri 12 agosto due squadre aggiuntive AIB dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trapani, costituita ciascuna da n. 5 unità + n. 2 automezzi antincendio, sono state dislocate una nella frazione di Scopello nel Comune di Castellammare del Golfo, e l’altra nell’isola di Favignana. Il suddetto dispositivo di soccorso, in orario 8-20,... L'articolo Potenziato il dispositivo di soccorso attraverso l’attivazione di squadre AIB dei Vigili del Fuoco puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Potenziato il dispositivo di soccorso attraverso l’attivazione di squadre AIB dei Vigili del Fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Potenziato dispositivo

Strill.it

Se state progettando un’avventura all’aria aperta non dimenticate di mettere nello zaino un satellitare portatile. Se non cel’avete, in tal caso valutate l’acquisto di uno dei nuovi Garmin Montana ser ...Microsoft Teams aggiunge nuove funzioni di chiamate e condivisione per contrastare il rivale Zoom. Ecco tutte le novità. Microsoft sta puntando molto su Teams. Questa piattaforma è nata per facilitare ...