PD AMA: una media di 500 cassonetti l’anno a Roma prende fuoco e nel 2020 il dato è crescita! (Di giovedì 13 agosto 2020) “Ogni giorno nel territorio di Roma apprendiamo notizie di cassonetti bruciati e oltre che un danno economico e un danno ambientale per i cittadini. Negli ultimi 3 anni i dati ci dicono che una media di 500 cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti prende fuoco e nel 2020 siamo destinati a superare questo dato”. Così in una nota Flavio Vocaturo del PD AMA. “Un cassonetto costa intorno ai 1000 euro e con questi numeri i soldi che vengono mandati a fuoco, nel vero senso della parola, sono senza fine. Nelle ultime settimane è arrivata la notizia che Ama vuole tornare alla raccolta stradale e mettere nei 15 municipi di Roma 2000 cassonetti. Per fare un atto simile ci ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : AMA una PD AMA: una media di 500 cassonetti l'anno a Roma prende fuoco e nel 2020 il dato è crescita! RomaDailyNews Virus, il dj Bob Sinclar: «Il distanziamento mentre balli è impossibile, la regola è: goditi l'attimo»

«Il distanziamento sociale è l'opposto di quello che significa stare insieme. Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici? La regola è “goditi l'attimo”. Non ho un ...

Giornate degli Autori 2020, un omaggio a Liliana Cavani e Nilde Iotti

Il prossimo 7 Settembre, le Giornate degli Autori e Isola Edipo celebrano due grandi donne del panorama culturale italiano che hanno costruito e raccontato l’Italia della seconda metà del Novecento: N ...

