Nuova funzione Twitter, si potrà scegliere chi far rispondere ai propri tweet (Di giovedì 13 agosto 2020) Il social dei cinguettii, Twitter, diventa sempre più personalizzato in base alle esigenze degli utenti. Infatti, recentemente è stata introdotta la possibilità di filtrare le persone che possono rispondere ai tweet. Ad annunciarlo in una nota è direttamente la piattaforma, che scrive: “Talvolta le persone si trovano più a loro agio a parlare di ciò che sta succedendo quando possono scegliere chi può rispondere ai propri tweet. Dai test avviati nei mesi scorsi abbiamo imparato che spesso le persone utilizzano queste nuove funzioni per avviare conversazioni che prima non sarebbero state possibili. A partire da oggi, queste funzioni sono disponibili per tutti in modo che eventuali risposte indesiderate non si ... Leggi su quotidianpost

