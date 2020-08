Netflix, Hans Zimmer ha composto l'intro musicale che sentite al cinema (Di giovedì 13 agosto 2020) La musica che sentite come introduzione ai film di Netflix al cinema è stata composta da Hans Zimmer: autore di celebri colonne sonore. Quando si dice Netflix non si può non pensare alla sua caratteristica introduzione musicale, ma sapevate che la versione estesa di quel "ta-dum" che si sente al cinema l'ha composta Hans Zimmer? Per molti Netflix è il Re dello Streaming o, comunque, la piattaforma più familiare, almeno per una gran fetta degli spettatori, come lo è anche il suono che accompagna ogni suo prodotto, dai film alle serie, dai documentari agli stand-up comedy show. Ma gli appassionati di cinema avranno forse ... Leggi su movieplayer

clikservernet : Netflix, Hans Zimmer ha composto l’intro musicale che sentite al cinema - arcafab : Hans Zimmer ha composto una versione dell’intro di Netflix - badtasteit : Come è nata la sigla di #Netflix e come Hans Zimmer è stato coinvolto per la versione cinematografica -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix Hans Hans Zimmer ha composto una versione dell’intro di Netflix Tom's Hardware Italia Netflix, ecco l'epica intro cinematografica composta da Hans Zimmer

L'introduzione sonora di Netflix, il riconoscibilissimo "Ta-Dum", fa ormai parte delle vite quotidiane di molti di noi, ma forse pochi sanno che il colosso dello streaming ha fatto realizzare anche un ...

Hans Zimmer ha composto una versione dell’intro di Netflix

Forse non tutti sanno che Netflix ha anche un altro intro sonoro e che questo è stato composto da niente meno che Hans Zimmer. Se la notizia vi ha colto di sorpresa sappiate che c’è un motivo: l’intro ...

L'introduzione sonora di Netflix, il riconoscibilissimo "Ta-Dum", fa ormai parte delle vite quotidiane di molti di noi, ma forse pochi sanno che il colosso dello streaming ha fatto realizzare anche un ...Forse non tutti sanno che Netflix ha anche un altro intro sonoro e che questo è stato composto da niente meno che Hans Zimmer. Se la notizia vi ha colto di sorpresa sappiate che c’è un motivo: l’intro ...